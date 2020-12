Hong Kong: oltre 10 mila persone arrestate per disordini in 17 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 9 giugno 2019 e il 30 novembre 2020, 10.171 persone sono state arrestate a Hong Kong per il loro coinvolgimento in disordini sociali, delle quali 2.389 sono state incriminate. Lo ha reso noto oggi la polizia dell'ex colonia britannica sui social media. Secondo quanto riferito, di tutte le persone perseguite, 695 sono state accusate di disordini, 414 di riunione illegale e 356 per aver causato danni a proprietà pubbliche o private. Sono 826 le persone per le quali i procedimenti giudiziari si sono conclusi, 679 quelle che ancora devono subire conseguenze legali. Inoltre, 40 persone sono state arrestate per atti e attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale dalla fine di giugno di quest'anno, da quando cioè la nuova Legge sulla sicurezza nazionale è entrata in vigore a Hong Kong. (Cip)