Ex Ilva: Calenda a Gualtieri, creata paralisi per compiacere Lezzi

- "Avete fatto saltare un accordo blindato con il più grande produttore mondiale di acciaio, voluto dai vostri governi, per compiacere Barbara Lezzi. Avete paralizzato tutto per un anno, per poi regalare a Mittal il controllo dello stabilimento a spese dello Stato. Una roba disdicevole". Lo scrive su Twitter, in merito alla vicenda dell'ex Ilva, il leader di Azione, Carlo Calenda, prendendo spunto dalle parole del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. (Rin)