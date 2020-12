Bankitalia: previsioni macroeconomiche, contrazione Pil del 9 per cento nel 2020, più 3,5 nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una contrazione del Pil in Italia del 9 per cento quest’anno, una ripresa nel prossimo triennio del 3,5 per cento nella media del 2021, del 3,8 nel 2022 e del 2,3 nel 2023. È quanto stima la Banca d’Italia nelle proiezioni macroeconomiche nel quadriennio 2020-23. “In termini congiunturali – spiega la Banca d’Italia – il prodotto si ridurrebbe nel trimestre in corso e rimarrebbe debole all’inizio del 2021, per poi tornare a espandersi a ritmi significativi nella parte centrale del prossimo anno, grazie all’ipotizzato miglioramento del quadro sanitario e all’effetto delle misure di politica economica”.(Rin)