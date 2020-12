Turismo: assessore Lazio, nasce tavolo di coordinamento su azioni a servizio sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio ha approvato l’atto di indirizzo per l’istituzione del tavolo permanente di coordinamento sulle azioni a servizio del sistema turistico del Lazio. "Mettiamo in campo uno strumento utile - dichiara Giovanna Pugliese, assessora al Turismo e pari opportunità della Regione Lazio - in grado di ottimizzare gli sforzi interni e che ha l’ambizione di dialogare ad una sola voce con l’esterno. La contingenza dettata dalla pandemia e la forte trasversalità degli aspetti che il settore del Turismo abbraccia, ci pongono di fronte una sfida epocale". Secondo quanto rende noto la Regione Lazio, il tavolo sarà presieduto dall’assessora al Turismo e pari opportunità, Giovanna Pugliese, ed avrà come componenti i membri degli assessorati al Turismo, alla programmazione economica e bilancio, ai lavori pubblici, all’agricoltura e allo sviluppo economico nonché rappresentanti della vicepresidenza, dell’ufficio di gabinetto, dello sport, della cultura e delle politiche giovanili. Il Tavolo avrà il compito di integrare le azioni di competenza di ogni singolo assessorato che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti funzionali, di promozione e di fruizione dei sistemi e degli itinerari turistici della Regione Lazio, al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le politiche regionali in tema di promozione dell’offerta turistica anche e soprattutto alla luce della pandemia in corso.(Com)