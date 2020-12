Lazio: Fipe confcommercio Roma, subito apertura pubblici esercizi fino alle 22 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le misure restrittive in vigore fino al 7 gennaio - dichiara nella nota Sergio Paolantoni, presidente di Fipe confcommercio Roma - i pubblici esercizi, in particolare i ristoranti, sono di fatto entrati in un secondo lockdown che porta a 140 giorni la chiusura nel 2020. Qualsiasi impresa farebbe fatica a sostenere l'impatto di un così lungo periodo di inattività e pertanto è urgente che si proceda da un lato all'allungamento immediato dell'orario fino alle 22 e dall'altro a definire con altrettanta immediatezza il calendario per il ritorno al normale svolgimento dell'attività. Le nostre aziende hanno bisogno di programmazione mentre oggi c'è solo incertezza, addirittura non sappiamo quando cesseranno le misure restrittive in vigore". (segue) (Com)