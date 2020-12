Ex Ilva: Catalfo, con presenza Stato stop a contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dello Stato in un’azienda strategica come l’ex Ilva è una garanzia sia per il piano ambientale sia per quello occupazionale. Lo afferma il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, dopo l’accordo fra ArcelorMittal e Invitalia. "Il confronto con le sigle sindacali - aggiunge in una nota l'esponente dell'esecutivo - sarà fondamentale per condividere il percorso che porterà alla piena occupazione nello stabilimento al 2025. Sarà una transizione da affrontare insieme per ridare finalmente dignità ad un territorio che non deve più vivere la contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al lavoro". (Com)