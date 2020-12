Covid: Lazio la regione italiana con più vittime per usura, lockdown ha peggiorato crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete regionale delle associazioni e delle fondazioni antiusura in questi mesi ha visto un aumento del 50 per cento di ascolti: il Lazio è la regione italiana che ha visto crescere di più l’usura con un aumento, tra marzo e luglio, del numero degli usurai arrestati che sono stati 63 rispetto ai 42 dell’anno precedente. Sono alcuni dati sul rapporto tra usura ed emergenza Covid forniti questa mattina dal presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio Giampiero Cioffredi, nel corso della presentazione del fondo unico della Regione per il contrasto all'usura. "L’usura continua a essere uno dei fenomeni criminali tipici, e perciò più diffusi, nella Capitale e nel Lazio - ha spiegato Cioffredi -. Accanto ai soggetti che autonomamente si dedicano ai prestiti a tassi usurari (i cosiddetti 'cravattari' di quartiere), opera la criminalità organizzata, che anche attraverso questo canale acquisisce, in forma occulta, il controllo di attività commerciali, già nella titolarità di soggetti stritolati dai debiti". (segue) (Rer)