Covid: Lazio la regione italiana con più vittime per usura, lockdown ha peggiorato crisi (2)

In particolare, Cioffredi ha precisato che nel periodo del lockdown il binomio mafia-usura si è consolidato, approfittando della mancanza di liquidità delle piccole aziende. L'usura, a maggior ragione quella mafiosa, è un reato che non si denuncia: si basa principalmente sull'omertà e sul rapporto vittima-usuraio mafioso con conseguente dipendenza psicologica e fisica. "La crisi economica, generata dalla pandemia, si è trasformata per la criminalità organizzata in una grande opportunità di reinvestire i capitali sporchi nell'economia legale - ha continuato Cioffredi -. L'usuraio prima presta il denaro, poi si impossessa dell'attività economica trasformandola in una vera e propria lavanderia di riciclaggio. I rischi di questa operazione sono pressoché vicini allo zero, perché l'usura, in particolar modo quella mafiosa, è un reato che si denuncia poco. I settori colpiti sono principalmente le piccole e medie imprese del comparto turistico, dalla ristorazione agli alberghi. Tra le condizioni che favoriscono l'inserimento nel circuito dell'usura può annoverarsi il 'sovraindebitamento' che comporta la contrazione delle entrate o l'aumento delle spese e per quanto riguarda le famiglie un drammatico impoverimento della loro condizioni. L'usura rappresenta uno dei "reati spia antimafia" quale indicatore significativo dell'operatività dei gruppi criminali e del controllo mafioso sul territorio. Si tratta di un allarme che a Roma è già percepito dalla società civile e dalle istituzioni".