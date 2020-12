Covid: Lazio la regione italiana con più vittime per usura, lockdown ha peggiorato crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contributi dello Stato hanno arginato il fenomeno ma i capitali della criminalità rischiano di fare prima di quelli pubblici - ha spigato Cioffredi -. Sono aumentate le richieste per spese minime, anche sanitarie, o per l'acquisto di generi alimentari. Persone che si sono indebitate per far fronte a una malattia o alla cassa integrazione, e che entrano nel tunnel dell'usura anche per 3-4 mila euro. L'usura è diventata un elemento fondamentale della strategia criminale che ci indica un processo in atto di un gigantesco reinvestimento di denaro delle mafie nel sistema produttivo romano. Facciamo un appello accorato alle vittime di liberarsi dalla morsa drammatica dell’usura e denunciare i loro aguzzini. Troveranno al loro fianco la Regione e tutti gli Organi dello Stato", conclude Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. (Rer)