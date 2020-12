Recovery: Fragomeli (Pd), bene accordo in Ue, con i voti di Salvini e Meloni sarebbe stato disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Gian Mario Fragomeli, capogruppo Pd in commissione Finanze della Camera, sottolinea: "Mentre a Bruxelles i leader europei gettano il cuore oltre l’ostacolo e approvano l'accordo su Bilancio Ue, Next generation Ue, Mes e riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra entro 2030, consegnandoci un’Europa più forte e solidale, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i leader della destra nostrana, sovranista e populista, ci trasmettono plasticamente, come un gioco di specchi, l’immagine del disastro a cui saremmo andati incontro se avessero guidato loro questa delicata e drammatica fase politica ed economica, con i loro voti reiterati contro gli accordi europei". L'esponente democratico aggiunge in una nota: "Ora al lavoro per utilizzare al meglio le enormi risorse a disposizione, per dare risposte concrete a famiglie, cittadini e imprese e per rilanciare l’Italia e l’Europa".(Com)