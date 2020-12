G20: Del Re a “Nova”, presidenza italiana grande opportunità ma anche "enorme responsabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia la presidenza del G20 rappresenta “una grandissima opportunità” ma, allo stesso tempo, una “gigantesca responsabilità”, considerando il momento storico che stiamo vivendo. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “L’azione dell’Italia si svilupperà tramite le cossidette ‘3P’: People, Planet e Prosperity. Quanto al primo punto, il nostro obiettivo è continuare a mettere al centro la persona, cosa che come Italia facciamo da decenni ma che è fondamentale ribadire in un contesto come il G20. Il secondo punto è l’espressione di una consapevolezza globale, ovvero che senza una seria attenzione per il pianeta non potremo andare avanti, come dimostrano i sempre più frequenti eventi climatici inattesi, le difficoltà di gestire i cambiamenti climatici e la necessità di adottare processi corrispondenti all’ambizione di contrastarli”. Sul terzo aspetto, va ribadito che “la prosperità è un altro elemento fondamentale che siamo costretti a reimmaginare totalmente: è infatti bastata la pandemia per farci capire la nostra fragilità anche economica”, ha detto Del Re. In questo senso, ha proseguito, “l’aggettivo ‘sostenibile’ credo che sia la parola magica e più importante: sull’emergenza, infatti, siamo fortissimi (l’Italia in particolare), ma il problema sarà trasformarla in qualcosa di sostenibile nel tempo e che possa portare a uno sviluppo concreto anche nei nostri Paesi partner”, ha aggiunto. (segue) (Mam)