G20: Del Re a “Nova”, presidenza italiana grande opportunità ma anche "enorme responsabilità" (2)

- Quanto alle iniziative messe in campo dall’Italia nel quadro del G20, Del Re ha ricordato le “tantissime ministeriali e gli ambiti settoriali” previsti e ha riaffermato la necessità da parte dell’Italia di dimostrarsi “concreta”, come già dimostrato di recente di fronte alla pandemia di Covid-19. “Abbiamo contribuito all’Act (Access to Covid-19 Tools), siamo stati tra i primi a fare appello per un vaccino universale ed equo, abbiamo contributo a far sì che tutto ciò che viene fatto sul piano sanitario debba avere una dimensione globale, abbiamo creato la Food Coalition, iniziativa per cui abbiamo già raccolto l’adesione di moltissimi Paesi. Quest’ultima è un’iniziativa lanciata dalla Fao e siamo orgogliosi di questo perché abbiamo dimostrato di saper fare appello a una risposta corale”. Infine, nel corso della presidenza italiana “sarà ridiscussa le questione del debito dei Paesi partner, tutto ciò avrà ripercussioni sugli equilibri dei destini globali. In tutto ciò il principio ispiratore resta l’Agenda 2030”, ha concluso la viceministra. (Mam)