Farnesina: all’Istituto italiano di cultura di Sidney i racconti di Natale di Rodari, Calvino e Buzzati

- L'Istituto italiano di cultura di Sydney e l'ambasciata d'Italia a Wellington celebrano il centenario della nascita di Gianni Rodari, e con lui ricordano altri due grandi autori della letteratura italiana, Italo Calvino e Dino Buzzati. Secondo quanto riferisce la Farnesina in una nota sul suo sito internet è stato organizzato un evento che ha coinvolto l'associazione di Ancona “Ponte tra culture”, diretta dal drammaturgo, regista e attore Gianluca Barbadori, e una scuola di recitazione per ragazzi di Auckland, la Brickworks Drama School, diretta da Natascha Diaz e Lauren Jackson. Il progetto si intitola Racconti italiani di Natale 2020 - Italian Christmas Tales 2020. Si tratta dell'adattamento di quattro racconti: Racconto di Natale - Christian Tale di Dino Buzzati; Il figlio di Santa Klaus - The son of St. Klaus, di Italo Calvino; Lo strano fenomeno chiamato Natale - The strange phenomenon called Christmas di Dino Buzzati e Due racconti brevi - Two short stories di Gianni Rodari, letti e interpretati da ragazzi italiani e alunni neozelandesi. Il tutto è stato filmato e i video sono stati pubblicati sul canale YouTube dell'Istituto di cultura. I lavori sono stati pensati per creare un momento di ascolto e di incontro tra giovanissimi desiderosi di condividere l'esperienza della narrazione ed un pubblico eterogeneo, fatto di coetanei ma anche di adulti. I racconti portano alla riflessione attraverso paradossi che, con un po' di attenzione, ognuno di noi può riconoscere nel periodo delle Feste di Natale.(Res)