Campania: Ciarambino (M5s), politici fuori dal Consiglio assunti come funzionari in Regione, il caso all’Anac

- "Dopo un'intera estate a sbandierare i suoi piani per ridurre la disoccupazione, il governatore ci spieghi ora, approfittando magari di una delle sue dirette fiume, se quei progetti riguardavano cittadini liberi della Campania o erano destinati alla sola quota dei bocciati dalle urne alle elezioni regionali, assunti come funzionari regionali per un unico ma ben fruttuoso "merito", ovvero di aver contribuito alla sua riconferma". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo M5s Valeria Ciarabimo: "Posti sottratti a dipendenti regionali che, in un normale iter di scorrimento verticale, li avrebbero ottenuti per meriti legati, in tal caso, a competenza e preparazione e solo dopo una procedura concorsuale trasparente. E invece, per cinque anni, in ruoli delicati per il funzionamento della macchina amministrativa regionale, dobbiamo tenerci funzionari di categoria D come l'ex consigliere Antonio Marciano o come quel Nello Mastursi condannato nel tentativo di pilotare la sentenza sulla legge Severino a favore di De Luca, che dapprima lo rinnegò con il celebre "Mastursi chi?", per poi dargli il timone dell'organizzazione delle liste elettorali". (segue) (Ren)