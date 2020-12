Campania: Ciarambino (M5s), politici fuori dal Consiglio assunti come funzionari in Regione, il caso all’Anac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha spiegato: "Passando per i Bruno Cesario, i fedelissimi vigili di Salerno e per quel Nicola Oddati dirigente nazionale del Pd, a cui pure si deve un lauto stipendio per l'operazione cara a De Luca di ricucitura con la segreteria nazionale". Il capogruppo M5s adirà l'Anac a cui sottoporrà il caso: "Siamo in presenza di 12 unità esterne alla Regione per le cui assunzioni è stato necessario incrementare, con tanto di delibera, il fabbisogno di personale della Regione, approvato peraltro solo pochi mesi prima e i cui costi erodono il tetto della spesa per il personale". Quindi Ciarambino ha concluso: "Così facendo, De Luca ha di fatto bloccato ogni possibilità di carriera per le tante professionalità di cui gli uffici regionali dispongono e che avrebbero portato con sé un bagaglio di competenze ed esperienza che avrebbe contribuito a rendere più efficiente il sistema amministrativo regionale". (Ren)