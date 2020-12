Legge Bilancio: Sut-Chiazzese (M5s), importante prorogare incentivi per elettrico e ibrido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera, Luca Sut e Giuseppe Chiazzese, evidenziano che "è molto importante che si siano trovate le coperture per prorogare in legge di Bilancio gli incentivi auto, ma va ribadito che le risorse devono andare ai cittadini che decidono di puntare su vetture elettriche e ibride, in un'ottica di riduzione dell'inquinamento in città e di riduzione delle emissioni di gas serra". I due parlamentari aggiungono in una nota: "Proprio il giorno in cui l'Europa trova l'accordo sul clima e si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55 per cento al 2030, non possiamo approvare norme a favore dei modelli di automobili più inquinanti per i quali, per giunta, altri Paesi hanno già stabilito una data a partire dalla quale non potranno più essere immessi sul mercato". Gli esponenti del M5s, poi, proseguono: "Il successo dell'incentivo rinforzato che abbiamo introdotto con il decreto Rilancio per le auto a bassissime emissioni conferma che questa è l'unica via possibile per sostenere al contempo il rinnovo del parco auto circolante e la sostituzione con modelli elettrici e ibridi in grado di contribuire a far fronte alla sfida climatica che ci aspetta. La nostra proposta per sostenere il comparto nel suo complesso - concludono Sut e Chiazzese - è piuttosto quella di creare un fondo destinato proprio alla filiera dell'automotive finalizzato alla riconversione dei processi produttivi, in modo che in breve tempo siano in grado di mettere sul mercato modelli esclusivamente elettrici o al più ibridi". (Com)