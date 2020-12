Energia: Polonia, società Pge e Pgnig vogliono acquistare le centrali elettriche di Skawina e Chorzow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società energetiche polacche Pge e Pgnig hanno depositato un'offerta non vincolante per l'acquisto degli asset in Polonia della compagnia ceca Cez. Lo rivelano oggi le due società, secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa "Pap". Si tratta innanzitutto delle centrali elettriche di Skawina e di Chorzow. Cez ha fatto sapere almeno un mese fa di voler vendere le società con cui è presente in territorio polacco e già allora era c'erano indiscrezioni sull'interesse di Pge e Pgning. Le centrali elettriche di Skawina e Chorzow hanno una potenza nominale di 568 megawatt elettrici e 1.088 megawatt termici. Cez è un gruppo posseduto al 70 per cento dallo Stato ceco e le sue azioni sono quotate alle borse di Praga e Varsavia. Si occupa della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore e della produzione di carbone. (Vap)