Recovery: Boccia, su governance dibattito surreale, si torni in binari Costituzione

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in video collegamento nel corso della "Giornata della Montagna" ha giudicato "surreale dibattito sulla governance" del Recovery fund. "Non ho mai visto un manager prendere il sopravvento su un rappresentante delle istituzioni", ha replicato alle critiche delle ultime ore. Un'ipotesi cui non "ha pensato mai Conte, né alcun ministro. E' un dibattito surreale, si torni nei binari della Costituzione e delle regole che ci siamo dati", ha concluso Boccia. (Rin)