Speciale energia: Spinaci (Unem), 2020 uno degli anni più difficili per economia mondiale

Il 2020 è stato uno degli anni più difficili dell'era moderna per l'economia mondiale e ciò ha avuto un riflesso sulla domanda di energia sia a livello globale che nazionale con l'Italia che ha registrato un calo di 142,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con una riduzione del 10,6 per cento (circa 17 milioni in meno) rispetto allo scorso anno. Lo ha dichiarato il presidente di Unione energie per la mobilità (Unem), Claudio Spinaci, intervenendo alla presentazione del Preconsuntivo petrolifero 2020. Secondo il presidente di Unem, il prezzo "più caro" della crisi derivante dalla pandemia di Covid-19 è stato pagato dal petrolio. Infatti, come osservato da Spinaci, il "core business" dei prodotti petroliferi è legato ai trasporti e alla mobilità, e il comparto ha assistito ad un calo del 17,4 per cento, con un peso sul totale sceso al 33,5 per cento rispetto al 37 per cento del 2019, mentre una riduzione più contenuta è stata registrata dal gas naturale, in calo del 7 per cento, con un peso sul totale del 50 per cento. Le fonti rinnovabili, come indicato da Spinaci, hanno registrato un aumento del 2 per cento, dato dovuto anche alla buona annata per l'idroelettrico e il solare il cui peso complessivo sale al 20 per cento. A fronte dell'andamento analizzato, Spinaci ha sottolineato che la bolletta energetica del 2020 è la più bassa degli ultimi 30 anni con un totale di 23,3 miliardi di euro, in calo di oltre 16 miliardi rispetto allo scorso anno (-41 per cento) e di 30 miliardi rispetto a dieci anni fa.