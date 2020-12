Speciale energia: Spinaci (Unem), per Jet Fuel situazione resta drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del Jet Fuel è “drammatica” con un verticale che ha fatto registrare un meno 66 per cento, con punte del 90 per cento nei primi mesi dell’emergenza sanitaria. Lo ha dichiarato il presidente di Unione energie per la mobilità (Unem), Claudio Spinaci, intervenendo alla presentazione del Preconsuntivo petrolifero 2020. Per il presidente di Unem, il comparto sarà quello che avrà più difficoltà a recuperare, considerati i fattori strutturali che proseguiranno nel tempo come una riduzione dei viaggi aerei business dovuta ad una riduzione dei convegni e delle riunioni in presenza grazie alla facilità di utilizzo delle piattaforme di video conferenza. (Res)