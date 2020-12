Speciale energia: Spinaci (Unem), nel 2020 raffinazione ha mostrato margini lordi negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffinazione è stata stretta in una “morsa negativa” a causa del crollo della domanda di prodotti petroliferi come gasolio, benzina e Jet Fuel, registrando nel 2020 margini lordi negativi. È quanto sottolineato dal presidente di Unione energie per la mobilità (Unem), Claudio Spinaci, alla presentazione del Preconsuntivo petrolifero 2020. Secondo Spinaci hanno risentito del calo della domanda sia le lavorazioni che, tra greggi e semilavorati, sono state pari a 59,4 milioni di tonnellate (-15,4 per cento rispetto allo scorso anno) che il tasso di utilizzo degli impianti sceso al 68 per cento rispetto all’81 per cento del 2019, molto vicino a quello che viene considerato il “minimo tecnico”. “Ciò mostra la crisi profonda della raffinazione, soprattutto se consideriamo che abbiamo una macchina a costi fissi”, ha osservato Spinaci. (Res)