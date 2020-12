Speciale energia: egiziana Taqa ottiene prestito 10 milioni di dollari dalla Bers per sviluppo solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sta promuovendo l'espansione delle energie rinnovabili in Egitto sostenendo uno dei primi progetti verdi da privato a privato nel Paese, con un prestito iniziale di 4,2 milioni di dollari a Taqa PV for Solar Energy, una filiale rinnovabile di Taqa Arabia. Lo ha annunciato la Bers in un comunicato stampa. Il prestito fa parte di un pacchetto di finanziamenti fino a 10 milioni di dollari per espandere il business delle energie rinnovabili da privato a privato di Taqa Arabia. I fondi della Bers finanzieranno la costruzione e il funzionamento di un impianto solare fotovoltaico da 6 megawatt situato a Dina Farms nel governatorato di Beheira, a 80 chilometri dalla capitale egiziana del Cairo. Questa centrale fotovoltaica consentirà a Dina Farms, il più grande caseificio in Africa, di coprire parte del proprio consumo energetico con energia pulita. Taqa PV for Solar Energy venderà tutta la sua energia generata a Dina Farms nell'ambito di un contratto di acquisto di energia (Ppa) della durata di 25 anni. (Cae)