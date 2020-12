Speciale energia: ministro greco, Paese diventerà hub del gas di riferimento in Europa sud-orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta che il gasdotto Transadriatico (Tap) diverrà operativo il mese prossimo, la Grecia diventerà il più importante hub energetico per la diversificazione delle rotte di approvvigionamento del gas nell'Europa sud-orientale. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Kostis Hatzidakis, al portale di informazione "Euractive". Il ministro ha affermato che attraverso la Depa (società di fornitura di gas naturale della Grecia), il Paese inizierà a ricevere gas dall'Azerbaigian entro la fine dell'anno. "Attendiamo con impazienza l'inizio della fornitura di quantità commerciali di gas al mercato greco e in particolare a Depa in base al contratto di fornitura di gas esistente dal campo di Shah Deniz fino alla fine dell'anno", ha detto Hatzidakis. Il ministro ha inoltre chiarito che con questo gasdotto, in combinazione con altri progetti come ad esempio all'Interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb) e il terminal di Gnl di Alessandropoli, la Grecia diventa il più importante hub di transito per il trasporto di fonti alternative di gas naturale nell'Europa sud-orientale. Hatzidakis ha ricordato che la scelta del percorso del cosiddetto Corridoio meridionale attraverso la Grecia e il Tap è stata fatta dal consorzio Shah Deniz nel giugno 2013 sotto il governo dell'allora primo ministro, Antonis Samaras. (Gra)