Speciale energia: Spagna, avviati i lavori impianto fotovoltaico da 505 MW in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica spagnola Iberdrola ha avviato i lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Oteron" nella provincia di Segovia (Castiglia e Leon) con una capacità installata di 505 MW, per un investimento complessivo di quasi 220 milioni di euro. Si tratta del più grande impianto della regione una volta operativo, genererà energia pulita all'equivalente di 290 mila abitazioni e impedirà l'emissione in atmosfera di 182 mila tonnellate di CO2 all'anno. Otero si troverà nei comuni di Marazuela, Marazoleja e Anaya, nella provincia di Segovia, e rappresenterà un investimento di quasi 220 milioni di euro. (Spm)