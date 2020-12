Speciale energia: innovazione, ambasciata d'Israele a Maker faire Rome 2020, alla scoperta del Negev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con grande piacere che l’ambasciata di Israele conferma, anche quest’anno, la sua partecipazione al “Maker Faire Rome 2020 - The European Edition”, il più grande evento europeo dedicato a innovazione e tecnologia. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata d'Israele. La fiera, giunta alla sua settima edizione, si terrà dal 10 al 13 dicembre, per la prima volta in modalità virtuale. Per l’occasione, l’ambasciata di Israele propone un viaggio nel sud del Paese alla scoperta del deserto del Negev, tra la cui sabbia è un continuo fiorire di colture rigogliose, idee visionarie e innovazioni rivoluzionarie. Laboratori, centri di ricerca, villaggi tecnologici, centrali energetiche, incubatori d’azienda, startup e molto altro ancora fanno di questo deserto il luogo simbolo dello sviluppo innovativo del Paese. Il progetto, intitolato “Negev, Making the Future”, consta di sei appuntamenti in cui verranno presentate sei diverse realtà locali attive nei settori dell’agroalimentare, dell’energia verde e della cybersecurity. Nello specifico, nelle giornate di venerdì 11 e domenica 13 dicembre, i visitatori potranno assistere a tour virtuali e interviste live in compagnia dei rappresentanti dei progetti. Le dirette, trasmesse dal canale ufficiale del Maker Faire, saranno precedute da video introduttivi girati in loco. Il viaggio avrà inizio venerdì 11 alle ore 10:30 presso il Kibbutz di Sde Boker, nel Negev settentrionale, dove David Ben-Gurion, padre fondatore e primo ministro di Israele, trascorse gli ultimi vent’anni della sua vita. (Com)