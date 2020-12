Speciale energia: Torino, Università e Politecnico sul podio degli atenei più green d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l ranking assegna un punteggio in base ai dati inviati dagli atenei sulle azioni e sulle politiche attuate per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità. Il questionario utilizzato, che è rivisto ad ogni edizione, mira a mettere in luce gli sforzi ecologici compiuti dalle università e suggerisce possibili aree di intervento, che spesso richiedono il coinvolgimento degli altri enti e attori locali. La classifica prende in considerazione gli indicatori relativi a: infrastrutture (dati generali dell’ateneo, aree verdi e budget dedicato alla sostenibilità): 15%; energia (consumi e politiche per ridurne l'impatto) 21%; rifiuti (trattamento e riciclo): 18%; acqua (conservazione e riciclo): 10%; trasporti (politiche per la mobilità sostenibile nelle sedi universitarie): 18%; didattica e ricerca (corsi, progetti e prodotti di ricerca in materia di sostenibilità e diffusione delle conoscenze alla società): 18%. La Prorettrice e coordinatrice del Green Team del Politecnico, Patrizia Lombardi, commenta: “Ormai da alcuni anni stiamo partecipando con interesse alle opportunità di confronto che questi ranking internazionali offrono consentendoci di migliorare le nostre azioni interne, per accrescere la consapevolezza del ruolo sociale che abbiamo come Ateneo attraverso le azioni e l’educazione alla cultura della sostenibilità, accreditandoci sempre di più anche all’esterno come campus sostenibile. Gran parte di questo risultato è frutto del lavoro del nostro Green Team di Ateneo, una squadra di professori, studenti, personale amministrativo e ricercatori che dal 2015 incoraggia il Politecnico ad affrontare nuove sfide ambientali e sociali. Nel 2015 eravamo nelle ultime posizioni della graduatoria internazionale (333°) e gradualmente siamo risaliti (l’anno scorso eravamo 103°) fino a raggiungere la 25° posizione al mondo, risultato che conferma la validità del percorso avviato e che vede coinvolta tutta la comunità del nostro Ateneo su queste tematiche”. (Rpi)