Governo: Boccia, incapaci di sostenere interezza azione? La parola agli elettori

- "Quando non si è capaci di sostenere l'azione del Paese nella sua interezza, l'unica strada che c'è è chiedere il giudizio degli elettori. Ma è un tema che dovrò affrontare in un altro contesto". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in video collegamento nel corso della "Giornata della Montagna", con riferimento alle minacce di crisi di governo adombrate ieri dal leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)