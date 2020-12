Energia: Spagna, accordo tra Endesa e tre banche per linee di garanzia sostenibili da 630 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Endesa ha firmato accordi con Deutsche Bank, Santander e Bnp Paribas per sue prime linee di garanzia sostenibili per un importo complessivo di 630 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Endesa in una nota questi accordi includono clausole di sostenibilità Esg (ambientali, sociali e di buon governo) e la società si è impegnata a raggiungere una quota del 50 per cento della generazione peninsulare con tecnologie rinnovabili entro la fine del 2021. La società ha evidenziato che queste sono le prime linee di garanzia con clausole legate agli obiettivi di sostenibilità "che contribuiscono a rafforzare il suo impegno verso gli obiettivi di decarbonizzazione". Le linee di garanzia coprono tutte le società controllate al 100 per cento da Endesa. La società elettrica dispone attualmente di circa 10.500 garanzie per un totale di quasi 3 miliardi di euro. (Spm)