Natale: al via domani l'edizione digitale di "Happy Natale Happy Panettone" a Palazzo Bovara

- Domani sabato 12 dicembre (dalle ore 15) e domenica 13 dicembre in diretta streaming da Palazzo Bovara (il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano) su confcommerciomilano.it l'edizione 2020 di Happy Natale Happy Panettone non aperta al pubblico, nel rispetto delle misure anti-Covid. Giunta al secondo anno, è la manifestazione organizzata da Confcommercio Milano - in collaborazione con Apci e MNComm e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio – dedicata al dolce simbolo del Natale: il panettone. Le registrazioni effettuate a Palazzo Bovara saranno disponibili sui siti e sulle pagine Instagram e Facebook di Confcommercio Milano, Apci ed Artisti del Panettone. Happy Natale Happy Panettone sarà promosso anche sui canali Yes Milano. Un weekend, quello di Happy Natale Happy Panettone, tutto da gustare anche a distanza con pasticceri professionisti, maestri del caffè e chef che racconteranno la storia e le caratteristiche del vero panettone milanese per imparare a riconoscerne la qualità e scoprirne i segreti: dalla lievitazione alla cottura. Grazie al coinvolgimento delle associazioni di Confcommercio Milano (e in collaborazione con Confcommercio Lombardia) e degli studenti del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, verranno proposte ad ogni ora masterclass con pasticceri, chef e maestri del caffè per mostrare al pubblico tutte le diverse proposte del panettone, comprese le interpretazioni salate. Come per il 2019, la manifestazione ospiterà, domenica 13 alle 11.30, la finale del concorso Artisti del Panettone, promosso da MNComm, che eleggerà il miglior panettone tradizionale. Prima dell'annuncio del vincitore sono previsti i saluti in streaming del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e delle istituzioni cittadine e regionali. I 13 pasticceri in gara quest'anno saranno: Luigi Biasetto, Andrea Besuschio, Maurizio Bonanomi, Francesco Borioli, Lucca Cantarin, Salvatore De Riso, Stefano Laghi, Giuseppe Pepe, Paolo Sacchetti, Vincenzo Santoro, Vincenzo Tiri, Andrea Tortora e Carmen Vecchione. A condurre la premiazione lo chef Alessandro Borghese e Max Giusti. (segue) (Com)