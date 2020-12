Natale: al via domani l'edizione digitale di "Happy Natale Happy Panettone" a Palazzo Bovara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione dei torrefattori Altoga parteciperà ad Happy Natale Happy Panettone con le masterclass di due grandi maestri del Caffè: Andrea Villa e Gianni Cocco. Domani sabato 12 dicembre alle 16:15 il maestro Villa presenterà al pubblico una rivisitazione inaspettata del panettone con l'appuntamento "Il Panettone inebriante", realizzato grazie ai prodotti dell'azienda emiliana Toschi Vignola. Domenica 13 dicembre invece, sarà il turno di Gianni Cocco che alle 10:30 si esibirà con il suo "Cappuccino panettone". Domenica mattina, alle 10.45, sarà dato spazio agli studenti del Capac con l'appuntamento "Il panettone dei ragazzi del Capac" per la prima volta coinvolti nella preparazione di un panettone tradizionale, con il contributo dello chef (e presidente di Apci Lombardia) Massimo Moroni. Per completare il weekend dedicato al panettone, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi renderà disponibile sul proprio sito la mappa con le circa 150 panetterie e pasticcerie diffuse sul territorio dove trovare il panettone artigianale, rispettoso della ricetta tradizionale indicata nell' apposito disciplinare sul sito www.milomb.camcom.it. In aggiunta, un folder in italiano, inglese e dialetto milanese per raccontare il simbolo delle feste natalizie di Milano. Happy Natale Happy Panettone è anche solidarietà e sostiene il "Panettone solidale di Fondazione Umberto Veronesi" che si può trovare sul sito https://shop.fondazioneveronesi.it/ a fronte di una donazione di 25 euro. Il ricavato delle donazioni sarà destinato a supportare il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a trovare nuove cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore. Confcommercio Milano ringrazia Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) e il Vivaio Forestale Regionale di Regione Lombardia per aver messo a disposizione gli alberi di Natale che decoreranno Palazzo Bovara. (Com)