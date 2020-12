Imprese: francese Air Saint-Pierre prende in consegna un nuovo ATR 42-600 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Atr, Stefano Bortoli ha aggiunto: “Non c'è niente di più soddisfacente che vedere un cliente fedele aggiornare la propria flotta. Per fornire connettività regionale nelle difficili condizioni operative di Saint-Pierre e Miquelon e delle isole vicine è necessario un aereo speciale e l'Atr 42-600 è la soluzione perfetta. Le operazioni della compagnia aerea sono vitali per le comunità dell'arcipelago e siamo davvero lieti di vedere i nostri aerei ancora una volta realizzare ciò per cui sono stati progettati: collegare persone e luoghi in modo responsabile, non importa quanto remoto". (Com)