Covid: Donnarumma (Terna), emergenza gestita con grande impegno e abnegazione

- Sono soddisfatto di come l’azienda ha reagito all’emergenza sanitaria, che per Terna – così come per le altre realtà che gestiscono servizi primari – ha avuto un impatto diverso dal normale: non potevamo assolutamente staccarci dalla nostra operatività, e avevamo il dovere di garantire il feeding di energia elettrica che è cruciale soprattutto in questa situazione. Così l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenuto a Maker Faire Rome 2020. “Un ruolo fondamentale che abbiamo gestito con grande impegno e abnegazione: abbiamo messo in sicurezza i dipendenti favorendo lo smart working e puntiamo ad un’attività lavorativa che avvantaggi sia l’azienda che i dipendenti sul piano logistico, ambientale e di qualità della vita”, ha detto. (Ems)