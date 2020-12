Governo: De Petris-Fornaro (Leu), da irresponsabili pensare a crisi adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso dei capigruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, ed alla Camera, Federico Fornaro, "minacciare la crisi di governo in piena sessione di bilancio e mentre è in corso il Consiglio europeo a Bruxelles è da irresponsabili. Non è questo il modo di stare in una maggioranza - continuano i due parlamentari in una nota - che in questa legislatura non ha alternative. In piena emergenza sanitaria e economica solo evocare una crisi di governo aumenta tensioni e paure, mentre ci sarebbe bisogno esattamente del contrario". Per i due esponenti di Leu, "è giusto affrontare e risolvere le questioni poste da più parti sulla scrittura e sui modello gestionali del Recovery plan italiano, ma bisogna farlo responsabilmente e senza secondi fini". (Com)