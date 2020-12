Etiopia: Del Re a “Nova”, Italia impegnata per scongiurare che crisi nel Tigrè sfoci in conflitto regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un partner di lunga data dell’Etiopia e, come tale, auspica l’apertura di un dialogo vero per impedire che la crisi del Tigrè sfoci in un conflitto regionale. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”. “I legami tra Etiopia e Italia sono fortissimi e profondi, abbiamo una comunità italiana molto importante nel Paese e inoltre siamo co-leader dell’Igad Partners Forum, quindi siamo particolarmente partecipi di quanto accade nel Paese. Abbiamo mantenuto una comunicazione costante con Addis Abeba, io stessa due giorni fa ho parlato a lungo con la ministra della Pace etiope, Muferiat Kamil, perché l’elemento che in questo momento sta emergendo più fortemente è la necessità che vengano predisposti dei corridoi umanitari per consentire l’accesso agli aiuti”, ha detto Del Re. “C’è già stata una emorragia di rifugiati verso il Sudan (dai 25 iniziali siamo già a circa 100 mila), io stessa tramite la Cooperazione allo sviluppo ho immediatamente predisposto un aiuto per il Sudan dopo aver parlato con il ministro degli Esteri sudanese per sostenere la risposta all’emergenza. L’accesso deve essere garantito, così come bisogna permettere alla Croce rossa e all’Unhcr di muoversi sul terreno e portare gli aiuti”, ha proseguito la viceministra. (segue) (Mam)