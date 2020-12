Etiopia: Del Re a “Nova”, Italia impegnata per scongiurare che crisi nel Tigrè sfoci in conflitto regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la dimensione regionale, “siamo preoccupati per una serie di motivi: la pressione dei rifugiati sul Sudan e il ruolo Eritrea, anche per via delle vicende degli ultimi anni”. L’Italia, da parte sua, “è in linea con le preoccupazioni dell’Ue, siamo sempre molto fermi nelle nostre posizioni ma siamo anche vicini al popolo etiope, quindi chiaramente auspichiamo un dialogo e una vera soluzione positiva”. Quella nel Tigrè, ha poi affermato Del Re, “è una situazione che il primo ministro Abiy Ahmed descrive come una questione assolutamente interna, e penso che questa insistenza sul volerla considerare tale e sul rifiutare una mediazione internazionale probabilmente sia anche dovuta alla volontà di evitare che effettivamente la crisi si trasformi in un conflitto regionale”. Quel che è certo, secondo la viceministra, “è che la situazione non è affatto semplice, peraltro non so quanto sia stata veramente risolta. Mi dispiace molto perché il Tigrè è una regione molto operosa, piena di opportunità, per questo è bene che si riesca a trovare una soluzione pacifica e soddisfacente per tutti”. Una regione, quella del Tigrè, dove peraltro è forte la presenza italiana, con lo stabilimento dell’azienda Calzedonia, diversi progetti portati avanti dalla Cooperazione italiana tramite le Ong e molti ospedali presenti. “Sono persone che svolgono un impegno straordinario, per questo è importante permettere loro di poter andare avanti con il loro lavoro e soccorrere la popolazione. Questo è assolutamente prioritario”, ha aggiunto. (Mam)