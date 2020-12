Energia: Donnarumma (Terna), siamo registi della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo il registra della transizione energetica, dal momento che controlliamo la rete di trasmissione nazionale. Così l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenuto a Maker Faire Rome 2020. “Essendo madre della transizione energetica, l’elettrificazione è per definizione sostenibile: nella tassonomia europea gli investimenti nella rete vengono considerati al 95 per cento sostenibili”, ha spiegato, sottolineando che i prossimi 10 anni saranno fondamentali. “L’obiettivo del 55 per cento di energia da fonti rinnovabili al 2030 è raggiungibile ma c’è un importante gap da colmare: abbiamo 30 gigawatt di impianti fotovoltaici da installare, e nella pianificazione attuale ne vediamo circa la metà”, ha detto. (Ems)