Tlc: Romano (Pd), su 5G e rete unica preoccupano ingerenze cinesi in dibattito italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Romano, deputato del Partito democratico e membro delle commissioni Esteri e Telecomunicazioni della Camera, afferma che "colpisce e preoccupa la determinazione con cui l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, interviene nella discussione italiana sul 5G e sulla rete unica com'è accaduto ieri nel corso della conferenza organizzata da Zte Italia e rilanciata ancora da Key4Biz. Colpisce, perché - spiega in una nota - gli interessi politici ed economici della Cina rappresentano un fattore del tutto legittimo nella dinamica geopolitica mondiale, ma non possono essere considerati alla stregua di opinioni tecniche o neutrali, tanto più quando vengono promossi dai rappresentanti diplomatici di Pechino o veicolate da siti come Key4Biz che hanno un atteggiamento tradizionalmente di riguardo verso l'industria cinese delle telecomunicazioni". (segue) (Com)