Ue-Turchia: Michel e Merkel, pronti a collaborazione su migrazione

- L'Unione europea è pronta a collaborare con la Turchia nella gestione dei flussi migratori e il tema degli armamenti va affrontato soprattutto in ambito Nato. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa. "Siamo pronti a collaborare con la Turchia per far fronte alla problematica difficile della migrazione", ha detto. Su questo, la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha sottolineato "l'idea comune dell'Unione europea che chi pratica la tratta di esseri umani non è benvenuto" e che l'Ue vuole "una migrazione regolare". "Il nostro rapporto con la Turchia è caratterizzato da una dipendenza strategica, molti di noi sono nella Nato, ma anche da tensioni. Per questo penso valga la pena continuare a parlare in modo approfondito di questa tematica", ha aggiunto Merkel. "La fornitura di armamenti deve essere oggetto di discussione soprattutto in contesto Nato e abbiamo intenzione di coordinarci con la prossima amministrazione Usa per quanto riguarda la Turchia", ha sottolineato. (Beb)