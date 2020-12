Milano: Prefetto dispone chiusura di 10 locali per violazioni normative anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’attività di vigilanza da parte delle Forze di Polizia statali e locali per il rispetto delle normative Covid, in linea con le direttive impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, prosegue l’azione di controllo agli esercizi commerciali. Sulla base degli accertamenti effettuati dalle Polizie Locali del Comune di Milano e di San Giuliano Milanese, il Prefetto Renato Saccone ha adottato 10 provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura per la durata di 5 giorni di 10 esercizi pubblici (3 esercizi di vicinato, di cui uno a San Giuliano Milanese, 4 bar, 1 bar tavola calda, 1 bar ristorante e 1 ristorante)(Com)