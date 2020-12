Covid: Merkel, necessario coordinamento molto forte tra Paesi su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un coordinamento molto forte tra Paesi dell'Unione europea per la distribuzione dei vaccini. Lo ha detto in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel. "E' molto importante che i vaccini siano forniti in modo coordinato, che arrivino più o meno allo stesso momento in tutti i Paesi. Certo, non possiamo garantire che sarà la stessa ora, lo stesso minuto e secondo. Ma ci dovrà essere un coordinamento molto forte per dimostrare ai cittadini europei che tutti devono avere equo accesso ai vaccini", ha detto. (Beb)