Sardegna: Manca (M5s), bonus di 600 euro a disabili senza assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo per l'erogazione di un bonus, del valore di 600 euro, a favore delle persone con disabilità anche non grave, prese in carico da qualsiasi tipo di servizio sociale e che al momento sono prive di assistenza a causa dell'emergenza epidemiologica. La proposta arriva dalla consigliera regionale Desiré Manca (Movimento cinque stelle) che ha presentato una mozione che impegna il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, e la sua Giunta a intervenire nell'ambito della rimodulazione del Por Fse 2014-2020. (segue) (Rsc)