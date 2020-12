Sardegna: Manca (M5s), bonus di 600 euro a disabili senza assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sono diverse e numerose le attività dedicate ai disabili non gravi - ha spiegato l'esponente pentastellata - che in tutti questi mesi hanno subito dei rallentamenti o che sono state addirittura sospese o bloccate del tutto. Attività fondamentali, di supporto a chi ne usufruisce in prima persona e allo stesso tempo di sostegno ai familiari. Chi si prende cura di una persona disabile in questo difficile periodo ha sicuramente dovuto sopperire alla scarsissima offerta assistenziale gratuita e metter mano al portafogli con grande sacrificio". (segue) (Rsc)