Sardegna: Manca (M5s), bonus di 600 euro a disabili senza assistenza (3)

- "Poiché la Regione Sardegna - ha proseguito Desiré Manca - è intervenuta a più riprese nell'ambito delle disabilità, ho presentato una mozione per far sì che anche i portatori di forme di disabilità non gravi possano avere un sostegno economico dedicato". "Con la delibera di Giunta del 5 novembre scorso la Giunta ha disposto la modifica della priorità di investimento prevista nel Por Fse in risposta all'epidemia da Covid. Una modifica che ha portato allo stanziamento di risorse aggiuntive per quasi 9 milioni di euro in favore del progetto 'Ritornare a casa' e dei piani personalizzati per la disabilità grave previsti dalla legge 162 del 1998. Nessun intervento - ha concluso Manca - è stato invece previsto in favore delle persone con disabilità non grave. Per questo ho chiesto che nell'ambito della riprogrammazione di queste risorse si tenga conto delle necessità di queste persone, meritevoli di egual sostegno. Perché nessuno deve essere lasciato solo". (Rsc)