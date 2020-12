© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a sei persone il numero degli agenti di polizia feriti a causa di un attentato suicida in Karachay-Circassia, regione russa nel Caucaso settentrionale. L'attentatore si è fatto saltare in aria mentre gli tentavano di arrestarlo, ha spiegato il Comitato nazionale antiterrorismo. Sei funzionari della sicurezza hanno riportato ferite lievi, mentre non ci sono vittime tra i civili. (Rum)