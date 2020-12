Tunisia: Blocco democratico minaccia nuove manifestazioni per chiedere dimissioni di Ghannouchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco democratico, il gruppo politico tunisino che dall’8 dicembre sta organizzando un sit-in all’aperto davanti al parlamento in protesta contro il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo Rachid Ghannouchi, ha minacciato di poter avviare manifestazioni più dure se non verranno accolte le sue richieste. In una conferenza stampa il deputato del blocco democratico, Zouheir Maghzaoui, ha sottolineato che il gruppo potrebbe “optare per altri passi” per chiedere le dimissioni del presidente Ghannouchi o la firma di una mozione per ritirare la fiducia nei suoi confronti. "Il Paese ha bisogno di uscire dalla crisi attuale, che assomiglia a quella del 2013”, ha affermato Maghzaoui. (segue) (Tut)