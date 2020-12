Tunisia: Blocco democratico minaccia nuove manifestazioni per chiedere dimissioni di Ghannouchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco democratico, che vanta 40 seggi al parlamento tunisino su 217, ha dato il via lo scorso 8 dicembre al "sit-in della dignità", protestare contro "la copertura del terrorismo” da parte del presidente del parlamento e leader di Ennahda, primo partito tunisino, Rachid Ghannouchi, accusato di essere colluso con gli estremisti. La manifestazione è stata organizzata dopo l'aggressione al rappresentante del Blocco democratico, Anwar bin al Shahed, da parte di rappresentanti della coalizione Dignità di cui fa parte Ennahda, che gli ha causato un trauma cranico, e dei successivi incidenti violenti che hanno avuto luogo nella sala del parlamento nella sessione di lunedì dedicata alla discussione della Legge finanziaria 2021. In questi giorni sono giunte manifestazioni di sostegno alla protesta del Blocco democratico da parte di diverse organizzazioni nazionali tra cui la Lega tunisina per i diritti umani, l'Unione generale tunisina del lavoro, l'Unione gli agricoltori, l'Organizzazione dei datori di lavoro e il sindacato dei giornalisti tunisini. (Tut)