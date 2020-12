Scuola: Rizzoli su borse studio statali, da mesi famiglie lombarde attendono contributi dal Miur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo ormai ingiustificabile, ed anche assurda, l'attesa a cui le famiglie lombarde, beneficiare delle borse di studio statali, sono sottoposte da mesi". Lo afferma in una nota l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli. "I contributi erogabili da Regione Lombardia - prosegue l'assessore - sono stati assegnati grazie all'opera instancabile dei nostri uffici che hanno lavorato a pieno regime anche nel mese di agosto per permettere alle famiglie di avere i contributi prima dell'avvio dell'anno scolastico. Viceversa, a tre mesi dalla partenza, il Miur non è ancora stato in grado di effettuare i pagamenti di sua competenza". "In un'ottica di semplificazione - spiega Melania Rizzoli - quest'anno abbiamo aperto un unico bando di raccolta delle domande tramite il quale le famiglie potevano fare richiesta sia per i contributi di 'Dote Scuola-Materiale Didattico', sia per le Borse di Studio Statali". "Alla chiusura del bando - continua l'assessore all'Istruzione - le domande raccolte ed ammissibili riguardavano ben 104.000 studenti. Di queste circa 84.000 insistevano sul bando di 'Dote Scuola' ed entro il 4 settembre Regione Lombardia ha provveduto a liquidare al 97% dei beneficiari il proprio contributo, garantendo la possibilità di spenderlo prima dell'avvio dell'anno scolastico. Per la parte che riguarda gli oltre 20.000 beneficiari delle Borse di Studio Statali abbiamo provveduto ad inviare al Ministero l'elenco per i pagamenti già il 14 luglio. Da allora nulla. Non un euro è stato versato". "Sono molto preoccupata da questa situazione - conclude l'esponente della giunta lombarda - anche in considerazione della mancata risposta da parte degli uffici del Miur ad una nostra richiesta formale inviata lo scorso 14 ottobre. Ci è stato riferito che alcune Regioni, ancora oggi, non siano state in grado di inviare al Ministero gli elenchi dei beneficiari. Non può essere questo il motivo di bloccare chi ha fatto diligentemente e con largo anticipo il proprio lavoro. Come già ricordato i dati dei beneficiari lombardi sono nelle mani del Miur da ben 5 mesi. Spero che il Ministro Azzolina possa intervenire prontamente per risolvere questa situazione ormai insostenibile e che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni". (Com)