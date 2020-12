Covid: Mattarella, non arrendersi a danni sociali pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mattarella abbiamo una doppia responsabilità: “difendere al meglio le persone e le comunità e, nel contempo, preparare una nuova stagione di sviluppo. Una stagione finalmente sostenibile sul piano ambientale, sociale, economico e quindi più equa”. In pratica, esorta il presidente, “non dobbiamo arrenderci ai danni che la pandemia può arrecare alla nostra struttura sociale e che si aggiungono a quelli di stagioni non felici che hanno visto il prevalere delle logiche finanziarie sull'economia reale". Mattarella si è poi soffermato sull’importanza dell’innovazione. “Ora - ha precisato -, mentre siamo in vista del traguardo di una immunizzazione di massa, l'innovazione e la ricerca hanno altrettanto valore nel sospingere con conoscenze, sinergie, strumenti inediti una nuova progettazione per la necessaria ripartenza della vita della società". (Rin)