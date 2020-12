Etiopia: morti altri tre operatori umanitari nel Tigré, bilancio totale sale a quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ong danese Danish Refugee Council (Rdc) ha annunciato la morte di tre operatori umanitari nella regione etiope del Tigré, nel quadro del conflitto che dallo scorso novembre contrappone il governo del premier Abiy Ahmed alle autorità regionali. Sale così a quattro il bilancio conosciuto dei collaboratori di ong e agenzie umanitarie rimasti vittima del conflitto, dopo la conferma data dall'International Rescue Committee (Irc) della morte di un membro del loro personale nel campo profughi di Hitsats. In un comunicato pubblicato oggi, l'ong Rdc precisa che i collaboratori deceduti erano impiegati come agenti della sicurezza e sarebbero morti a novembre. L'ong si è detta "profondamente rattristata" per la loro morte e precisato che a causa dei persistenti problemi di comunicazione e sicurezza nella regione, non è stato ancora possibile contattare le loro famiglie. (segue) (Res)