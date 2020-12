Etiopia: morti altri tre operatori umanitari nel Tigré, bilancio totale sale a quattro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo comunicato, l'International Rescue Committee (Irc) "si rammarica" a sua volta dell'uccisione dell'operatore impegnato sul campo, definendo il personale nel Paese "il cuore del nostro lavoro e la chiave della nostra capacità di fornire supporto". Irc precisa che la comunicazione nell'area tigrina rimane "estremamente difficile" e che indagini sono in corso per verificare le circostanze che hanno portato all'uccisione dell'operatore. Irc ribadisce quindi l'appello "a tutte le parti in conflitto" ad "accettare un cessate il fuoco immediato" e a garantire la protezione dei civili, inclusi i rifugiati e gli operatori umanitari. La regione tigrina è coinvolta dall'inizio di novembre in un conflitto fra le autorità regionali ed il governo federale etiope che ha costretto quasi 50 mila persone a cercare rifugio nel vicino Sudan. Irc lavora nel Tigré per sostenere i 96mila rifugiati ospitati in quattro campi fornendo acqua potabile, servizi igienici e in tempi normali attività di istruzione. (Res)